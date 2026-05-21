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2026/27 赛季法国队 Nike Club 五片式聚酯纤维速干运动帽 - 黑蓝/金属铜

2026/27 赛季法国队

Nike Club 五片式聚酯纤维速干运动帽

¥229

2026/27 赛季法国队 Nike Club 五片式聚酯纤维速干运动帽采用软顶帽冠设计，时尚百搭，戴上即享休闲舒适体验。弧形帽檐塑就休闲造型；背面可调节固定带，打造专属贴合感。


  • 显示颜色： 黑蓝/金属铜
  • 款式： IQ7040-498

2026/27 赛季法国队

¥229

2026/27 赛季法国队 Nike Club 五片式聚酯纤维速干运动帽采用软顶帽冠设计，时尚百搭，戴上即享休闲舒适体验。弧形帽檐塑就休闲造型；背面可调节固定带，打造专属贴合感。

其他细节

  • 软顶帽冠彰显经典百搭风范，轻松驾驭不同场合
  • 柔软面料，塑就舒适的日常佩戴体验

产品细节

  • 软顶版型贴合头部，休闲百搭
  • 背面固定带可通过金属滑扣调节，且其剩余部分可整齐收纳至汗带中
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑蓝/金属铜
  • 款式： IQ7040-498

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