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2026/27 赛季英格兰队 Nike Academy 双肩包 - 黑曜石色/运动红/白色

2026/27 赛季英格兰队

Nike Academy 双肩包

10% 折让

2026/27 赛季英格兰队 Nike Academy 双肩包可以放在地面或挂在围栏上，正面口袋可用于收纳足球，助你从容应对比赛和训练中的不同挑战。配有包罩，增加包覆效果；包身融入网眼布拼接，助力乐享晴好天气。


  • 显示颜色： 黑曜石色/运动红/白色
  • 款式： IQ6997-451

2026/27 赛季英格兰队

10% 折让

2026/27 赛季英格兰队 Nike Academy 双肩包可以放在地面或挂在围栏上，正面口袋可用于收纳足球，助你从容应对比赛和训练中的不同挑战。配有包罩，增加包覆效果；包身融入网眼布拼接，助力乐享晴好天气。

其他细节

可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验

产品细节

  • 一侧口袋搭配魔术贴粘扣，可收纳包罩。大号科技感主袋，便于存放电子产品
  • 面料/里料：聚酯纤维 
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑曜石色/运动红/白色
  • 款式： IQ6997-451

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