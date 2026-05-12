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2026/27 赛季英格兰队
Nike Club 五片式聚酯纤维速干运动帽
13% 折让
2026/27 赛季英格兰队 Nike Club 五片式聚酯纤维速干运动帽采用软顶帽冠设计，时尚百搭，戴上即享休闲舒适体验。弧形帽檐塑就休闲造型；背面可调节固定带，打造专属贴合感。
- 显示颜色： 白色/黑曜石色
- 款式： IQ7039-100
2026/27 赛季英格兰队
13% 折让
2026/27 赛季英格兰队 Nike Club 五片式聚酯纤维速干运动帽采用软顶帽冠设计，时尚百搭，戴上即享休闲舒适体验。弧形帽檐塑就休闲造型；背面可调节固定带，打造专属贴合感。
其他细节
- 柔软面料，塑就舒适的日常佩戴体验
- 软顶版型贴合头部，休闲百搭
产品细节
- 背面固定带可通过金属滑扣调节，且其剩余部分可整齐收纳至汗带中
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 白色/黑曜石色
- 款式： IQ7039-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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