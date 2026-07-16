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2026/27 赛季英格兰队
Nike Academy 双肩包
¥399
2026/27 赛季英格兰队 Nike Academy 双肩包可以放在地面或挂在围栏上，正面口袋可用于收纳足球，助你从容应对比赛和训练中的不同挑战。配有包罩，增加包覆效果；包身融入网眼布拼接，助力乐享晴好天气。
- 显示颜色： 黑曜石色/运动红/白色
- 款式： IQ6997-451
2026/27 赛季英格兰队
¥399
2026/27 赛季英格兰队 Nike Academy 双肩包可以放在地面或挂在围栏上，正面口袋可用于收纳足球，助你从容应对比赛和训练中的不同挑战。配有包罩，增加包覆效果；包身融入网眼布拼接，助力乐享晴好天气。
其他细节
可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
产品细节
- 一侧口袋搭配魔术贴粘扣，可收纳包罩。大号科技感主袋，便于存放电子产品
- 面料/里料：聚酯纤维
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑曜石色/运动红/白色
- 款式： IQ6997-451
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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