2026/27 赛季马德里竞技主场球员版 Nike Aero-FIT 男子短袖足球球衣延续了俱乐部悠久的条纹主场球衣传统，红色条纹上饰有三叉戟图案，代表力量和胜利。

球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型，采用纯正设计细节和颇具创新性的技术。

2026/27 赛季马德里竞技主场球员版 Nike Aero-FIT 男子短袖足球球衣延续了俱乐部悠久的条纹主场球衣传统，红色条纹上饰有三叉戟图案，代表力量和胜利。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。