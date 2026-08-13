Nike 24.7

¥999

回弹缓震配置，缔造柔软轻盈脚感。你绝不会错过腿部训练日，那么，为什么要错过休息日呢？选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。Nike 24.7 女子训练恢复鞋专为有计划的恢复而打造，搭载弹力充沛的缓震配置和柔软里料，带来非凡舒适的穿着脚感。

加厚泡棉中底 弹性泡棉中底，打造舒适体验和出众回弹缓震效果。融入波纹结构设计，有助于保持柔软舒适的脚感和出色的支撑力，同时不会过于软绵。 柔软设计 针织里料，质感柔软，为你带来舒适感受。 匠心设计，方便穿脱 易穿脱设计，可在训练、比赛等活动前后轻松穿着。天然皮革与织物组合鞋面，塑就高雅精致外观。

其他细节 外底融入耐穿泡棉贴片，有助于减缓冲击力，塑就回弹迈步体验

鞋侧加高设计，可在迈步时缔造稳固感受