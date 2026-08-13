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Nike 24.7
男子训练恢复鞋
¥999
你绝不会错过腿部训练日，那么，为什么要错过休息日呢？选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。Nike 24.7 男子训练恢复鞋专为有计划的恢复而打造，搭载弹力充沛的缓震配置和柔软里料，带来非凡舒适的穿着脚感。
- 显示颜色： 黑/煤黑/黑
- 款式： IR0447-001
Nike 24.7
¥999
回弹缓震配置，缔造柔软轻盈脚感。
你绝不会错过腿部训练日，那么，为什么要错过休息日呢？选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。Nike 24.7 男子训练恢复鞋专为有计划的恢复而打造，搭载弹力充沛的缓震配置和柔软里料，带来非凡舒适的穿着脚感。
加厚泡棉中底
弹性泡棉中底，打造舒适体验和出众回弹缓震效果。融入波纹结构设计，有助于保持柔软舒适的脚感和出色的支撑力，同时不会过于软绵。
柔软设计
针织里料，质感柔软，为你带来舒适感受。
匠心设计，方便穿脱
易穿脱设计，可在训练、比赛等活动前后轻松穿着。天然皮革与织物组合鞋面，塑就高雅精致外观。
其他细节
- 外底融入耐穿泡棉贴片，有助于减缓冲击力，塑就回弹迈步体验
- 鞋侧加高设计，可在迈步时缔造稳固感受
产品细节
- 显示颜色： 黑/煤黑/黑
- 款式： IR0447-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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