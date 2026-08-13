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Nike 24.7 男子训练恢复鞋 - 黑/煤黑/黑

Nike 24.7

男子训练恢复鞋

¥999
黑/煤黑/黑
奶白 II/幻影灰白/帆白/浅土褐
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

你绝不会错过腿部训练日，那么，为什么要错过休息日呢？选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。Nike 24.7 男子训练恢复鞋专为有计划的恢复而打造，搭载弹力充沛的缓震配置和柔软里料，带来非凡舒适的穿着脚感。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/黑
  • 款式： IR0447-001

Nike 24.7

¥999

回弹缓震配置，缔造柔软轻盈脚感。

你绝不会错过腿部训练日，那么，为什么要错过休息日呢？选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。Nike 24.7 男子训练恢复鞋专为有计划的恢复而打造，搭载弹力充沛的缓震配置和柔软里料，带来非凡舒适的穿着脚感。

加厚泡棉中底

弹性泡棉中底，打造舒适体验和出众回弹缓震效果。融入波纹结构设计，有助于保持柔软舒适的脚感和出色的支撑力，同时不会过于软绵。

柔软设计

针织里料，质感柔软，为你带来舒适感受。

匠心设计，方便穿脱

易穿脱设计，可在训练、比赛等活动前后轻松穿着。天然皮革与织物组合鞋面，塑就高雅精致外观。

其他细节

  • 外底融入耐穿泡棉贴片，有助于减缓冲击力，塑就回弹迈步体验
  • 鞋侧加高设计，可在迈步时缔造稳固感受

产品细节

  • 显示颜色： 黑/煤黑/黑
  • 款式： IR0447-001

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