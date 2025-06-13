Nike 24.7 ImpossiblySoft
男子速干开衫
¥749
Nike 24.7 ImpossiblySoft 男子速干开衫采用 ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，助力畅动无拘。优质双面针织面料结合简约线条设计和 Dri-FIT 导湿速干技术，塑就非凡舒适的畅动体验。
- 显示颜色： 烟灰/纳米灰
- 款式： HQ6949-084
Nike 24.7 ImpossiblySoft
¥749
Nike 24.7 ImpossiblySoft 男子速干开衫采用 ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，助力畅动无拘。优质双面针织面料结合简约线条设计和 Dri-FIT 导湿速干技术，塑就非凡舒适的畅动体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 扣扣合设计，助你轻松型出范
- 正面拉链口袋，便于存放重要物品
产品细节
- 后领挂环设计
- 面料：51% 聚酯纤维/25% 莫代尔纤维/15% 棉/9% 氨纶。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 烟灰/纳米灰
- 款式： HQ6949-084
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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