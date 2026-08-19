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Nike 24.7 ImpossiblySoft 超感柔软女子速干高腰阔腿九分裤 - 奶白 II/帆白/大学灰

Nike 24.7 ImpossiblySoft

超感柔软女子速干高腰阔腿九分裤

10% 折让

Nike 24.7 ImpossiblySoft 超感柔软女子速干高腰阔腿九分裤采用 ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，助力畅动无拘。采用阔腿设计，结合超宽松版型，搭载导湿速干技术，缔造舒适非凡的穿着体验。


  • 显示颜色： 奶白 II/帆白/大学灰
  • 款式： IR1933-236

Nike 24.7 ImpossiblySoft

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Nike 24.7 ImpossiblySoft 超感柔软女子速干高腰阔腿九分裤采用 ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，助力畅动无拘。采用阔腿设计，结合超宽松版型，搭载导湿速干技术，缔造舒适非凡的穿着体验。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弹性腰部的后侧采用缩褶设计，可灵活伸展

产品细节

  • 侧边口袋设计
  • 左髋搭配经典挂环设计
  • 面料：51% 聚酯纤维/25% 莫代尔纤维/15% 棉/9% 氨纶。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 奶白 II/帆白/大学灰
  • 款式： IR1933-236

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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