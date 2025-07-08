Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT 女子速干中腰短裤
11% 折让
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 女子速干中腰短裤采用 ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，助你畅动无拘。导湿速干技术，助你在运动中畅享舒适感受。
- 显示颜色： 黑/黑/暗烟灰
- 款式： HQ8180-010
Nike 24.7 ImpossiblySoft
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Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 女子速干中腰短裤采用 ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，助你畅动无拘。导湿速干技术，助你在运动中畅享舒适感受。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性腰部的后侧采用缩褶设计，可灵活伸展
产品细节
- 左侧搭配经典挂环设计
- 后身左侧饰有哑光硅胶品牌标志
- 侧边开衩
- 面料：51% 聚酯纤维/25% 莫代尔纤维/15% 棉/9% 氨纶。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/暗烟灰
- 款式： HQ8180-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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