 
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 女子速干中腰短裤 - 黑/黑/暗烟灰

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT 女子速干中腰短裤

11% 折让
黑/黑/暗烟灰
貂棕/黑/矿石灰
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 女子速干中腰短裤采用 ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，助你畅动无拘。导湿速干技术，助你在运动中畅享舒适感受。


  • 显示颜色： 黑/黑/暗烟灰
  • 款式： HQ8180-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

11% 折让

Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 女子速干中腰短裤采用 ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，助你畅动无拘。导湿速干技术，助你在运动中畅享舒适感受。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弹性腰部的后侧采用缩褶设计，可灵活伸展

产品细节

  • 左侧搭配经典挂环设计
  • 后身左侧饰有哑光硅胶品牌标志
  • 侧边开衩
  • 面料：51% 聚酯纤维/25% 莫代尔纤维/15% 棉/9% 氨纶。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/暗烟灰
  • 款式： HQ8180-010

尺寸与尺码

    中腰：略低于自然腰线（躯干最细的部位）

  • 尺码表

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