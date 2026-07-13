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Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软女子速干全长拉链开襟加长上衣 - 奶白 II/大学灰

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT 超感柔软女子速干全长拉链开襟加长上衣

¥749
奶白 II/大学灰
黑/暗烟灰

选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。轻盈的 Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软女子速干全长拉链开襟加长上衣专为运动前后打造，将舒适性放在首位。ImpossiblySoft 面料为这款长款上衣营造出高雅精致的外观，并带来柔软顺滑的触感。


  • 显示颜色： 奶白 II/大学灰
  • 款式： IQ7052-236

Nike 24.7 ImpossiblySoft

¥749

选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。轻盈的 Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软女子速干全长拉链开襟加长上衣专为运动前后打造，将舒适性放在首位。ImpossiblySoft 面料为这款长款上衣营造出高雅精致的外观，并带来柔软顺滑的触感。

休闲体验

Nike 24.7 系列专为运动前后而设，助你保持上佳状态。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

其他细节

  • ImpossiblySoft 双面针织面料，柔软顺滑，助力畅动无拘
  • 宽松版型，为你营造充裕的活动空间

产品细节

  • 侧边口袋设计
  • 侧边下摆开衩设计
  • 双向拉链
  • 后领下方经典挂环设计
  • 面料：51% 聚酯纤维/25% 莫代尔纤维/15% 棉/9% 氨纶。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 奶白 II/大学灰
  • 款式： IQ7052-236

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