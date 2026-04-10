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Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软女子速干背心 - 温和灰绿/温和灰绿/荷兰绿

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT 超感柔软女子速干背心

¥449
温和灰绿/温和灰绿/荷兰绿
黑/黑/暗烟灰
浅土褐/浅土褐/浅铁矿石灰

这款轻盈的 Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软女子速干背心面料柔软顺滑，助力畅动无拘。这款背心采用宽松版型，搭配背面拼接，塑就非凡舒适的畅动体验。


  • 显示颜色： 温和灰绿/温和灰绿/荷兰绿
  • 款式： IO1623-006

Nike 24.7 ImpossiblySoft

¥449

这款轻盈的 Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软女子速干背心面料柔软顺滑，助力畅动无拘。这款背心采用宽松版型，搭配背面拼接，塑就非凡舒适的畅动体验。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 侧边开衩设计，塑就利落外观

产品细节

  • 后领处采用经典挂环设计
  • 面料：79% 莫代尔纤维/21% 聚酯纤维。拼接：83% 锦纶/17% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 温和灰绿/温和灰绿/荷兰绿
  • 款式： IO1623-006

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