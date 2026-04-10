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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT 超感柔软女子速干背心
¥449
这款轻盈的 Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软女子速干背心面料柔软顺滑，助力畅动无拘。这款背心采用宽松版型，搭配背面拼接，塑就非凡舒适的畅动体验。
- 显示颜色： 温和灰绿/温和灰绿/荷兰绿
- 款式： IO1623-006
Nike 24.7 ImpossiblySoft
¥449
这款轻盈的 Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软女子速干背心面料柔软顺滑，助力畅动无拘。这款背心采用宽松版型，搭配背面拼接，塑就非凡舒适的畅动体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 侧边开衩设计，塑就利落外观
产品细节
- 后领处采用经典挂环设计
- 面料：79% 莫代尔纤维/21% 聚酯纤维。拼接：83% 锦纶/17% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 温和灰绿/温和灰绿/荷兰绿
- 款式： IO1623-006
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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