第 1 张图片，共 5 张图片
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT 超感柔软女子速干高腰喇叭长裤
30% 折让
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软女子速干高腰喇叭长裤采用 ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，助力畅动无拘。休闲版型结合导湿速干技术，缔造舒适非凡的穿着体验。
- 显示颜色： 黑/黑/暗烟灰
- 款式： HQ8608-010
Nike 24.7 ImpossiblySoft
30% 折让
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软女子速干高腰喇叭长裤采用 ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，助力畅动无拘。休闲版型结合导湿速干技术，缔造舒适非凡的穿着体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性腰部的后侧采用缩褶设计，可灵活伸展
产品细节
- 左髋搭配经典挂环设计
- 靠近左侧接缝处饰有哑光硅胶品牌标志
- 插手口袋
- 面料：51% 聚酯纤维/25% 莫代尔纤维/15% 棉/9% 氨纶。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/暗烟灰
- 款式： HQ8608-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。