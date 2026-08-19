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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT 超感柔软女子速干高腰长裤
10% 折让
选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软女子速干高腰长裤专为运动前后打造，搭载导湿速干技术，带来舒适体验。ImpossiblySoft 面料为这款长裤营造出高雅精致的外观，并带来柔软顺滑的触感，无论是放松身心还是为重新投入训练做准备，都是理想之选。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： IQ1034-010
Nike 24.7 ImpossiblySoft
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舒适体验
Nike 24.7 系列专为运动前后而设，助你保持上佳状态。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
其他细节
- ImpossiblySoft 双面针织面料，柔软顺滑，助力畅动无拘
- 弹性腰部的后侧采用缩褶设计，可灵活伸展
产品细节
- 腰部左侧配有经典挂环
- 弹性腰部和裤管口
- 面料：51% 聚酯纤维/25% 莫代尔纤维/15% 棉/9% 氨纶。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： IQ1034-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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