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Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软女子 Oversize 风速干圆领全长拉链开襟上衣 - 图腾黑紫/图腾黑紫/鲜亮勃艮第酒红

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT 超感柔软女子 Oversize 风速干圆领全长拉链开襟上衣

27% 折让
图腾黑紫/图腾黑紫/鲜亮勃艮第酒红
浅土褐/浅土褐/浅铁矿石灰

Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软女子 Oversize 风速干圆领全长拉链开襟上衣采用 ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，助力畅动无拘。双面针织面料，塑就出众结构感；搭载导湿速干技术，缔造非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 图腾黑紫/图腾黑紫/鲜亮勃艮第酒红
  • 款式： II5326-502

Nike 24.7 ImpossiblySoft

27% 折让

Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软女子 Oversize 风速干圆领全长拉链开襟上衣采用 ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，助力畅动无拘。双面针织面料，塑就出众结构感；搭载导湿速干技术，缔造非凡舒适感受。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，助力畅动无拘
  • 超宽松版型，营造宽松舒适感受，便于轻松叠搭

产品细节

  • 全长双向拉链开襟配有模压拉链头
  • 后领处采用经典挂环设计
  • 左侧衣袖饰有哑光硅胶品牌标志
  • 面料：51% 聚酯纤维/25% 莫代尔纤维/15% 棉/9% 氨纶。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 图腾黑紫/图腾黑紫/鲜亮勃艮第酒红
  • 款式： II5326-502

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