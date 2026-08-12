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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT 超感柔软男子速干套头连帽衫
¥749
选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。导湿速干的 Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软男子速干套头连帽衫专为运动前后打造，带来舒适非凡的穿着体验。ImpossiblySoft 面料为这款连帽衫营造出精致的外观，并带来柔软顺滑的触感，无论是放松身心还是为重新投入训练做准备，都是理想之选。
- 显示颜色： 暗褐/黑/丝绒棕
- 款式： IR8808-212
Nike 24.7 ImpossiblySoft
¥749
选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。导湿速干的 Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软男子速干套头连帽衫专为运动前后打造，带来舒适非凡的穿着体验。ImpossiblySoft 面料为这款连帽衫营造出精致的外观，并带来柔软顺滑的触感，无论是放松身心还是为重新投入训练做准备，都是理想之选。
丰富你的休闲体验
Nike 24.7 系列专为运动前后而设，助你保持上佳状态。
干爽舒适
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。
其他细节
- ImpossiblySoft 双面针织面料，柔软顺滑，助力畅动无拘
- 革新衣袖搭配匠心剪裁结构，令你畅动自如
产品细节
- 经典挂环设计
- 正面口袋
- 面料/连帽里料：51% 聚酯纤维/25% 莫代尔纤维/15% 棉/9% 氨纶。 口袋（手心侧）：79% 莫代尔纤维/21% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 暗褐/黑/丝绒棕
- 款式： IR8808-212
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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