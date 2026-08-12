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Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软男子速干套头连帽衫 - 暗褐/黑/丝绒棕

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT 超感柔软男子速干套头连帽衫

¥749
暗褐/黑/丝绒棕
黑/黑/暗烟灰

选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。导湿速干的 Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软男子速干套头连帽衫专为运动前后打造，带来舒适非凡的穿着体验。ImpossiblySoft 面料为这款连帽衫营造出精致的外观，并带来柔软顺滑的触感，无论是放松身心还是为重新投入训练做准备，都是理想之选。


  • 显示颜色： 暗褐/黑/丝绒棕
  • 款式： IR8808-212

Nike 24.7 ImpossiblySoft

¥749

选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。导湿速干的 Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软男子速干套头连帽衫专为运动前后打造，带来舒适非凡的穿着体验。ImpossiblySoft 面料为这款连帽衫营造出精致的外观，并带来柔软顺滑的触感，无论是放松身心还是为重新投入训练做准备，都是理想之选。

丰富你的休闲体验

Nike 24.7 系列专为运动前后而设，助你保持上佳状态。

干爽舒适

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。

其他细节

  • ImpossiblySoft 双面针织面料，柔软顺滑，助力畅动无拘
  • 革新衣袖搭配匠心剪裁结构，令你畅动自如

产品细节

  • 经典挂环设计
  • 正面口袋
  • 面料/连帽里料：51% 聚酯纤维/25% 莫代尔纤维/15% 棉/9% 氨纶。 口袋（手心侧）：79% 莫代尔纤维/21% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 暗褐/黑/丝绒棕
  • 款式： IR8808-212

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