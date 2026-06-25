选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软男子速干直筒长裤专为运动前后打造，搭载导湿速干技术，带来舒适非凡的穿着体验。ImpossiblySoft 面料为这款长裤营造出精致的外观，并带来柔软顺滑的触感，无论是放松身心还是为重新投入训练做准备，都是理想之选。

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