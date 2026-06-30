第 1 张图片，共 6 张图片
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT 超感柔软男子速干短裤
¥599
选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软男子速干短裤专为运动前后打造，搭载导湿速干技术，带来舒适非凡的穿着体验。ImpossiblySoft 面料为这款短裤营造出精致的外观，并带来柔软顺滑的触感，无论是放松身心还是为重新投入训练做准备，都是理想之选。
- 显示颜色： 迷彩绿/黑/户外绿
- 款式： IQ9049-333
Nike 24.7 ImpossiblySoft
¥599
选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软男子速干短裤专为运动前后打造，搭载导湿速干技术，带来舒适非凡的穿着体验。ImpossiblySoft 面料为这款短裤营造出精致的外观，并带来柔软顺滑的触感，无论是放松身心还是为重新投入训练做准备，都是理想之选。
舒适体验
Nike 24.7 系列专为运动前后而设，助你保持上佳状态。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
其他细节
- ImpossiblySoft 双面针织面料，柔软顺滑，助力畅动无拘
- 弹性腰部配有抽绳，后侧采用缩褶设计，可灵活伸展
- 右侧口袋内置隐藏式拉链口袋，便于存放基本小物件
产品细节
- 经典挂环设计
- 侧边口袋设计
- 面料：48% 聚酯纤维/27% 莫代尔纤维/17% 棉/8% 氨纶。口袋：79% 莫代尔纤维/21% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 迷彩绿/黑/户外绿
- 款式： IQ9049-333
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。