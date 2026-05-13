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Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软男子速干高领上衣 - 黑/暗烟灰

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT 超感柔软男子速干高领上衣

40% 折让
黑/暗烟灰
烟灰粉/浅软石褐
浅骨色/浅土褐

Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软男子速干高领上衣采用 ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，助力畅动无拘。双面针织面料、宽松版型结合 Dri-FIT 导湿速干技术，呈现精致外观，塑就非凡舒适的畅动体验。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： IF2120-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

40% 折让

Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT 超感柔软男子速干高领上衣采用 ImpossiblySoft 面料，柔软顺滑，助力畅动无拘。双面针织面料、宽松版型结合 Dri-FIT 导湿速干技术，呈现精致外观，塑就非凡舒适的畅动体验。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 斜肩缝和落肩袖设计，令你畅动自如

产品细节

  • 后领采用经典挂环设计
  • 51% 聚酯纤维/25% 莫代尔纤维/15% 棉/9% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： IF2120-010

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