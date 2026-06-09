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Nike 24.7 ImpossiblySoft Light
Dri-FIT 超感柔软女子速干短袖T恤
¥449
选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。导湿速干的 Nike 24.7 ImpossiblySoft Light Dri-FIT 超感柔软女子速干短袖T恤专为运动前后打造，采用 ImpossiblySoft Light 面料，质感轻盈，垂坠感顺滑。
- 显示颜色： 奶白 II/大学灰
- 款式： IQ9333-236
Nike 24.7 ImpossiblySoft Light
¥449
选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。导湿速干的 Nike 24.7 ImpossiblySoft Light Dri-FIT 超感柔软女子速干短袖T恤专为运动前后打造，采用 ImpossiblySoft Light 面料，质感轻盈，垂坠感顺滑。
其他细节
- Nike 24.7 系列专为运动前后而设，助你保持上佳状态
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- ImpossiblySoft Light 针织面料，轻盈舒适，触感细腻柔软，并具有自然垂坠感
产品细节
- 经典挂环设计
- 79% 莫代尔纤维/21% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 奶白 II/大学灰
- 款式： IQ9333-236
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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