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Nike 24.7 ImpossiblySoft Light Dri-FIT 超感柔软女子速干短袖T恤 - 奶白 II/大学灰

Nike 24.7 ImpossiblySoft Light

Dri-FIT 超感柔软女子速干短袖T恤

11% 折让
奶白 II/大学灰
黑/暗烟灰

选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。导湿速干的 Nike 24.7 ImpossiblySoft Light Dri-FIT 超感柔软女子速干短袖T恤专为运动前后打造，采用 ImpossiblySoft Light 面料，质感轻盈，垂坠感顺滑。


  • 显示颜色： 奶白 II/大学灰
  • 款式： IQ9333-236

Nike 24.7 ImpossiblySoft Light

11% 折让

选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。导湿速干的 Nike 24.7 ImpossiblySoft Light Dri-FIT 超感柔软女子速干短袖T恤专为运动前后打造，采用 ImpossiblySoft Light 面料，质感轻盈，垂坠感顺滑。

其他细节

  • Nike 24.7 系列专为运动前后而设，助你保持上佳状态
  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • ImpossiblySoft Light 针织面料，轻盈舒适，触感细腻柔软，并具有自然垂坠感

产品细节

  • 经典挂环设计
  • 79% 莫代尔纤维/21% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 奶白 II/大学灰
  • 款式： IQ9333-236

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