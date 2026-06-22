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Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT 无界弹韧女子速干短款长袖上衣
¥749
选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。轻盈按扣款式的 Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干短款长袖上衣专为运动前后打造，为你缔造充裕的活动空间。采用 PerfectStretch 面料，轻盈舒适，精致而不失俏皮的外观与动感生活相得益彰。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： IR8704-010
Nike 24.7 PerfectStretch
¥749
选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。轻盈按扣款式的 Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干短款长袖上衣专为运动前后打造，为你缔造充裕的活动空间。采用 PerfectStretch 面料，轻盈舒适，精致而不失俏皮的外观与动感生活相得益彰。
舒适体验
Nike 24.7 系列专为运动前后而设，助你保持上佳状态。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
其他细节
- 采用 PerfectStretch 四向弹性精制面料，质感轻盈，让你随时随地畅享舒适体验
- 正面采用隐藏式按扣开襟，塑就利落精致外观
产品细节
- 经典挂环设计
- 可调式按扣袖口
- 胸部口袋
- 面料/里料拼接：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： IR8704-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。