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Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干短款长袖上衣 - 黑/暗烟灰

Nike 24.7 PerfectStretch

Dri-FIT 无界弹韧女子速干短款长袖上衣

¥749
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。轻盈按扣款式的 Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干短款长袖上衣专为运动前后打造，为你缔造充裕的活动空间。采用 PerfectStretch 面料，轻盈舒适，精致而不失俏皮的外观与动感生活相得益彰。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： IR8704-010

Nike 24.7 PerfectStretch

¥749

选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。轻盈按扣款式的 Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干短款长袖上衣专为运动前后打造，为你缔造充裕的活动空间。采用 PerfectStretch 面料，轻盈舒适，精致而不失俏皮的外观与动感生活相得益彰。

舒适体验

Nike 24.7 系列专为运动前后而设，助你保持上佳状态。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

其他细节

  • 采用 PerfectStretch 四向弹性精制面料，质感轻盈，让你随时随地畅享舒适体验
  • 正面采用隐藏式按扣开襟，塑就利落精致外观

产品细节

  • 经典挂环设计
  • 可调式按扣袖口
  • 胸部口袋
  • 面料/里料拼接：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： IR8704-010

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