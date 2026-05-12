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Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT 无界弹韧女子速干高腰九分裤
30% 折让
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干高腰九分裤采用 PerfectStretch 四向弹性精制面料，结合导湿速干技术，质感轻盈，让你随时随地畅享舒适体验。
- 显示颜色： 深藏青/暗蓝黑
- 款式： HQ0231-410
Nike 24.7 PerfectStretch
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Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干高腰九分裤采用 PerfectStretch 四向弹性精制面料，结合导湿速干技术，质感轻盈，让你随时随地畅享舒适体验。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性后腰采用缩褶设计，可灵活伸展
产品细节
- 左髋搭配经典挂环设计
- 侧缝口袋
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 深藏青/暗蓝黑
- 款式： HQ0231-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。