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Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT 无界弹韧女子速干高腰排扣长裤
16% 折让
PerfectStretch 四向弹性精制面料，质感轻盈，让你随时随地畅享舒适体验。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干高腰排扣长裤采用休闲版型结合导湿速干技术，营造充裕活动空间，缔造舒适非凡的穿着体验。
- 显示颜色： 浅土褐/浅土褐/浅铁矿石灰
- 款式： II5324-104
Nike 24.7 PerfectStretch
16% 折让
PerfectStretch 四向弹性精制面料，质感轻盈，让你随时随地畅享舒适体验。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干高腰排扣长裤采用休闲版型结合导湿速干技术，营造充裕活动空间，缔造舒适非凡的穿着体验。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 裤腿外侧融入按扣设计
- 左髋搭配经典挂环设计
- 弹性后腰采用缩褶设计
- 侧缝口袋
- 83% 聚酯纤维/17% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 浅土褐/浅土褐/浅铁矿石灰
- 款式： II5324-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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