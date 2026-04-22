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Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干高腰短裤 - 温和灰绿/温和灰绿/荷兰绿

Nike 24.7 PerfectStretch

Dri-FIT 无界弹韧女子速干高腰短裤

¥449
温和灰绿/温和灰绿/荷兰绿
黑/黑/暗烟灰

Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干高腰短裤采用 PerfectStretch 四向弹性精制面料，质感轻盈，让你随时随地畅享舒适体验。这款正面褶裥短裤提供出众的包覆感与舒适感，助你活动游刃有余。


  • 显示颜色： 温和灰绿/温和灰绿/荷兰绿
  • 款式： IB9185-006

Nike 24.7 PerfectStretch

¥449

Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干高腰短裤采用 PerfectStretch 四向弹性精制面料，质感轻盈，让你随时随地畅享舒适体验。这款正面褶裥短裤提供出众的包覆感与舒适感，助你活动游刃有余。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 弹性腰部设计，塑就稳固贴合感；裤腿外侧融入网眼布，带来透气性

产品细节

  • 左髋搭配经典挂环设计
  • 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。网眼布：91% 聚酯纤维/9% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 温和灰绿/温和灰绿/荷兰绿
  • 款式： IB9185-006

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