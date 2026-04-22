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Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT 无界弹韧女子速干高腰短裤
¥449
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干高腰短裤采用 PerfectStretch 四向弹性精制面料，质感轻盈，让你随时随地畅享舒适体验。这款正面褶裥短裤提供出众的包覆感与舒适感，助你活动游刃有余。
- 显示颜色： 温和灰绿/温和灰绿/荷兰绿
- 款式： IB9185-006
Nike 24.7 PerfectStretch
¥449
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干高腰短裤采用 PerfectStretch 四向弹性精制面料，质感轻盈，让你随时随地畅享舒适体验。这款正面褶裥短裤提供出众的包覆感与舒适感，助你活动游刃有余。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 弹性腰部设计，塑就稳固贴合感；裤腿外侧融入网眼布，带来透气性
产品细节
- 左髋搭配经典挂环设计
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。网眼布：91% 聚酯纤维/9% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 温和灰绿/温和灰绿/荷兰绿
- 款式： IB9185-006
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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