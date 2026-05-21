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Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT 无界弹韧男子防晒速干宽松版型长裤
10% 折让
Nike PerfectStretch 面料具备四向弹性和精致外观，塑就非凡舒适的日常穿着体验。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧男子防晒速干宽松版型长裤采用 PerfectStretch 面料，提供充裕的储物空间，并添加挂环，便于悬挂收纳。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： HQ6942-010
Nike 24.7 PerfectStretch
10% 折让
Nike PerfectStretch 面料具备四向弹性和精致外观，塑就非凡舒适的日常穿着体验。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧男子防晒速干宽松版型长裤采用 PerfectStretch 面料，提供充裕的储物空间，并添加挂环，便于悬挂收纳。
导湿速干技术
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适。
六口袋设计
正面右侧口袋内置隐藏式拉链口袋，提供额外的储物空间。正面左侧口袋内设网眼布口袋，便于存放随身小物件。背面两个拉链口袋，安全收纳其他物品。
其他细节
- 弹性腰部搭配腰带环，缔造稳固贴合感
- 后身口袋采用拉链设计
- 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
产品细节
- UPF 40+
- 左侧腰部接缝搭配经典挂环设计
- 腰带环
- 正面拉链门襟搭配钩扣设计
- 面料：100% 聚酯纤维。口袋：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： HQ6942-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。