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Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧男子防晒速干长裤 - 黑/黑/暗烟灰

Nike 24.7 PerfectStretch

Dri-FIT 无界弹韧男子防晒速干长裤

¥849
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。宽松版型的 Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧男子防晒速干长裤专为运动前后打造，将舒适性放在首位。这款长裤采用导湿速干和防紫外线技术，并搭配 PerfectStretch 面料，精致外观与动感生活相得益彰。


  • 显示颜色： 黑/黑/暗烟灰
  • 款式： IM3632-010

Nike 24.7 PerfectStretch

¥849

选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。宽松版型的 Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧男子防晒速干长裤专为运动前后打造，将舒适性放在首位。这款长裤采用导湿速干和防紫外线技术，并搭配 PerfectStretch 面料，精致外观与动感生活相得益彰。

舒适体验

Nike 24.7 系列专为运动前后而设，助你保持上佳状态。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

其他细节

  • 采用 PerfectStretch 四向弹性精制面料，质感轻盈，让你随时随地畅享舒适体验
  • 弹性后腰采用缩褶设计，可灵活伸展
  • 右侧口袋内置隐藏式拉链口袋，便于存放基本小物件

产品细节

  • UPF 40+
  • 腰部左侧配有经典挂环
  • 拉链门襟搭配钩扣设计
  • 侧边口袋设计
  • 面料：100% 聚酯纤维。口袋：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
  • 可机洗
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 显示颜色： 黑/黑/暗烟灰
  • 款式： IM3632-010

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