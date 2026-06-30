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Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT 无界弹韧男子防晒速干长裤
¥849
选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。宽松版型的 Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧男子防晒速干长裤专为运动前后打造，将舒适性放在首位。这款长裤采用导湿速干和防紫外线技术，并搭配 PerfectStretch 面料，精致外观与动感生活相得益彰。
- 显示颜色： 黑/黑/暗烟灰
- 款式： IM3632-010
Nike 24.7 PerfectStretch
¥849
选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。宽松版型的 Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧男子防晒速干长裤专为运动前后打造，将舒适性放在首位。这款长裤采用导湿速干和防紫外线技术，并搭配 PerfectStretch 面料，精致外观与动感生活相得益彰。
舒适体验
Nike 24.7 系列专为运动前后而设，助你保持上佳状态。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
其他细节
- 采用 PerfectStretch 四向弹性精制面料，质感轻盈，让你随时随地畅享舒适体验
- 弹性后腰采用缩褶设计，可灵活伸展
- 右侧口袋内置隐藏式拉链口袋，便于存放基本小物件
产品细节
- UPF 40+
- 腰部左侧配有经典挂环
- 拉链门襟搭配钩扣设计
- 侧边口袋设计
- 面料：100% 聚酯纤维。口袋：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 可机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 显示颜色： 黑/黑/暗烟灰
- 款式： IM3632-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。