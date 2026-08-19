Nike 24.7 PerfectStretch

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选择 Nike 24.7，获得内心的宁静。宽松版型的 Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧男子防晒速干长裤专为有计划的恢复而打造，将舒适性放在首位。这款长裤采用导湿速干和防紫外线技术，并搭配 PerfectStretch 面料，精致外观与动感生活相得益彰。

优化你的休闲体验 选择 Nike 24.7，舒适为王。这款基础单品以运动表现为灵感，在训练前后帮助你保持最佳状态，让你掌控每个时刻。 干爽体验 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

其他细节 采用 PerfectStretch 四向弹性精制面料，质感轻盈，让你随时随地畅享舒适体验

弹性后腰采用缩褶设计，可灵活伸展

右侧口袋内置隐藏式拉链口袋，便于存放基本小物件