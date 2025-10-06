Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT 男子速干短裤
46% 折让
Nike PerfectStretch 面料具备四向弹性和精致外观，塑就非凡舒适的日常穿着体验。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 男子速干短裤采用 PerfectStretch 面料，设有六个口袋，并添加挂环，便于悬挂收纳。
- 显示颜色： 帆白/帆白/浅骨色
- 款式： HQ6934-133
导湿速干技术
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注。
六口袋设计
正面右侧口袋内置隐藏式拉链口袋，可存放大部分手机。正面左侧口袋内设网眼布口袋，便于存放随身小物件。背面两个拉链口袋，为重要物品提供充裕存储空间。
其他细节
弹性腰部，舒适贴合
产品细节
- 腰部左侧配有经典挂环
- 面料：100% 聚酯纤维。口袋：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/帆白/浅骨色
- 款式： HQ6934-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
