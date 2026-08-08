男子下装数字尺码（亚洲尺码）

尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下表，找到适合自己的尺码。左右滑动即可查看更多尺码。

尺码表
尺码2627282930313233343536
中国码 - 下装160/68A160/68A165/72A165/72A170/76A170/76A175/80A175/80A180/84A180/84A185/88A
腰围（英寸）27.528.529.530.531.532.533.534.535.536.537.5
臀围（英寸）33.534.535.536.537.538.539.540.541.542.543.5

尺码选择贴士

如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以臀围尺寸为准。

请注意部分款式的长裤有腰部和内接缝两种测量尺寸。例如，32/34（或 32 x 34）码长裤的腰部尺寸为 81 厘米，内接缝长度为 86 厘米（内接缝指从裤裆接缝至裤脚的长度）。

测量方法

  • 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。