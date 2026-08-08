尺码选择贴士

如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以臀围尺寸为准。

请注意部分款式的长裤有腰部和内接缝两种测量尺寸。例如，32/34（或 32 x 34）码长裤的腰部尺寸为 81 厘米，内接缝长度为 86 厘米（内接缝指从裤裆接缝至裤脚的长度）。





测量方法