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Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT UV 无界弹韧男子防晒速干短裤
¥599
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此配色当前无货
Nike PerfectStretch 面料具备四向弹性和精致外观，塑就非凡舒适的日常穿着体验。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV 无界弹韧男子防晒速干短裤采用 PerfectStretch 面料，搭配正面褶裥设计，可导湿速干。
- 显示颜色： 沙漠卡其/帆白/卡其
- 款式： IF2775-253
Nike 24.7 PerfectStretch
¥599
Nike PerfectStretch 面料具备四向弹性和精致外观，塑就非凡舒适的日常穿着体验。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV 无界弹韧男子防晒速干短裤采用 PerfectStretch 面料，搭配正面褶裥设计，可导湿速干。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 本产品可为衣物遮盖的部位提供 UVA 及 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
产品细节
- UPF 40+
- 正面左腰搭配经典挂环设计
- 侧边拉链口袋
- 面料：100% 聚酯纤维。口袋：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 沙漠卡其/帆白/卡其
- 款式： IF2775-253
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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