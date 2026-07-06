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Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV 无界弹韧男子防晒速干短裤 - 沙漠卡其/帆白/卡其

Nike 24.7 PerfectStretch

Dri-FIT UV 无界弹韧男子防晒速干短裤

21% 折让
沙漠卡其/帆白/卡其
黑/黑/暗烟灰

Nike PerfectStretch 面料具备四向弹性和精致外观，塑就非凡舒适的日常穿着体验。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV 无界弹韧男子防晒速干短裤采用 PerfectStretch 面料，搭配正面褶裥设计，可导湿速干。


  • 显示颜色： 沙漠卡其/帆白/卡其
  • 款式： IF2775-253

Nike 24.7 PerfectStretch

21% 折让

Nike PerfectStretch 面料具备四向弹性和精致外观，塑就非凡舒适的日常穿着体验。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV 无界弹韧男子防晒速干短裤采用 PerfectStretch 面料，搭配正面褶裥设计，可导湿速干。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 本产品可为衣物遮盖的部位提供 UVA 及 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜

产品细节

  • UPF 40+
  • 正面左腰搭配经典挂环设计
  • 侧边拉链口袋
  • 面料：100% 聚酯纤维。口袋：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 沙漠卡其/帆白/卡其
  • 款式： IF2775-253

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