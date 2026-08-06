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Nike 296ml Pocket 水壶腰包 - 黑/黑/银

Nike 296ml

Pocket 水壶腰包

¥269

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Nike 296ml Pocket 水壶腰包助你随时随地轻松补充水分，是一款舒适之选。弹性网眼布口袋可装入 296 毫升容量的水壶，贴合腰包便于随时随地轻松携带。额外拉链口袋，为小物件提供充裕存储空间。


  • 显示颜色： 黑/黑/银
  • 款式： DH3327-082

Nike 296ml

¥269

随时随地，补充水分

Nike 296ml Pocket 水壶腰包助你随时随地轻松补充水分，是一款舒适之选。弹性网眼布口袋可装入 296 毫升容量的水壶，贴合腰包便于随时随地轻松携带。额外拉链口袋，为小物件提供充裕存储空间。

其他细节

  • 稳固设计，有助减少跑步或训练时的干扰因素
  • 腰包背面搭配网眼布，非凡透气，助你保持干爽

产品细节

  • 配有 296 毫升容量的塑料水壶
  • 不含双酚 A
  • 用前请先清洗
  • 主体：60%锦纶/40%聚酯纤维。内衬：100%锦纶
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/黑/银
  • 款式： DH3327-082

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