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Nike 296ml
Pocket 水壶腰包
¥269
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此配色当前无货
Nike 296ml Pocket 水壶腰包助你随时随地轻松补充水分，是一款舒适之选。弹性网眼布口袋可装入 296 毫升容量的水壶，贴合腰包便于随时随地轻松携带。额外拉链口袋，为小物件提供充裕存储空间。
- 显示颜色： 黑/黑/银
- 款式： DH3327-082
Nike 296ml
¥269
随时随地，补充水分
Nike 296ml Pocket 水壶腰包助你随时随地轻松补充水分，是一款舒适之选。弹性网眼布口袋可装入 296 毫升容量的水壶，贴合腰包便于随时随地轻松携带。额外拉链口袋，为小物件提供充裕存储空间。
其他细节
- 稳固设计，有助减少跑步或训练时的干扰因素
- 腰包背面搭配网眼布，非凡透气，助你保持干爽
产品细节
- 配有 296 毫升容量的塑料水壶
- 不含双酚 A
- 用前请先清洗
- 主体：60%锦纶/40%聚酯纤维。内衬：100%锦纶
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/黑/银
- 款式： DH3327-082
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。