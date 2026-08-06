Nike 296ml Pocket 水壶腰包助你随时随地轻松补充水分，是一款舒适之选。弹性网眼布口袋可装入 296 毫升容量的水壶，贴合腰包便于随时随地轻松携带。额外拉链口袋，为小物件提供充裕存储空间。

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