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Nike 3-Piece 婴童套装 - 大学红/大学红/白色

Nike

3-Piece 婴童套装

¥195

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Nike 3-Piece 婴童套装采用柔软面料，塑就经典风范，缔造日常舒适的穿着感受。套装包含两件长袖连体衣和一条配套长裤，缔造轻松自在的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 大学红/大学红/白色
  • 款式： DQ8220-657

Nike

¥195

柔软舒适

Nike 3-Piece 婴童套装采用柔软面料，塑就经典风范，缔造日常舒适的穿着感受。套装包含两件长袖连体衣和一条配套长裤，缔造轻松自在的日常穿着体验。

其他细节

  • 连体衣采用柔软针织面料，缔造温柔亲肤质感
  • 叠肩样式和底部按扣扣合设计，方便穿脱
  • 长裤内里采用针织面料，柔软舒适
  • 弹性腰部，可随身体动作灵活伸展，塑就恰到好处的贴合度

产品细节

  • 显示颜色： 大学红/大学红/白色
  • 款式： DQ8220-657

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