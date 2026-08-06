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Nike
3-Piece 婴童套装
¥195
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此配色当前无货
Nike 3-Piece 婴童套装采用柔软面料，塑就经典风范，缔造日常舒适的穿着感受。套装包含两件长袖连体衣和一条配套长裤，缔造轻松自在的日常穿着体验。
- 显示颜色： 大学红/大学红/白色
- 款式： DQ8220-657
Nike
¥195
柔软舒适
Nike 3-Piece 婴童套装采用柔软面料，塑就经典风范，缔造日常舒适的穿着感受。套装包含两件长袖连体衣和一条配套长裤，缔造轻松自在的日常穿着体验。
其他细节
- 连体衣采用柔软针织面料，缔造温柔亲肤质感
- 叠肩样式和底部按扣扣合设计，方便穿脱
- 长裤内里采用针织面料，柔软舒适
- 弹性腰部，可随身体动作灵活伸展，塑就恰到好处的贴合度
产品细节
- 显示颜色： 大学红/大学红/白色
- 款式： DQ8220-657
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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