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Nike 355 ml Flex Stride
水壶腰包
¥299
Nike 355 ml Flex Stride 水壶腰包，助你随时随地补充水分。可存放 355 毫升挤压式水壶，让你在跑步期间轻松补水，搭配便捷拉链口袋，方便收纳随身物品。侧边内侧设有弹性板带，可随身体动作自如伸展，营造舒适贴合感；匠心排布的硅胶细节可有效减少打滑。
- 显示颜色： 黑/黑/银
- 款式： DR5194-082
Nike 355 ml Flex Stride
¥299
Nike 355 ml Flex Stride 水壶腰包，助你随时随地补充水分。可存放 355 毫升挤压式水壶，让你在跑步期间轻松补水，搭配便捷拉链口袋，方便收纳随身物品。侧边内侧设有弹性板带，可随身体动作自如伸展，营造舒适贴合感；匠心排布的硅胶细节可有效减少打滑。
其他细节
- 轻盈材质提升透气性，打造心无旁骛的运动体验
- 可调式插扣固定带，舒适贴合
产品细节
- 可容纳 355 ml 水壶，不含 BPA
- 主体：锦纶/聚酯纤维。内衬：锦纶水壶：主体：聚乙烯。盖子：聚丙烯。密封圈：硅橡胶
- 显示颜色： 黑/黑/银
- 款式： DR5194-082
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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