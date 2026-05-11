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Nike 355 ml Flex Stride 水壶腰包 - 黑/黑/银

Nike 355 ml Flex Stride

水壶腰包

¥299

Nike 355 ml Flex Stride 水壶腰包，助你随时随地补充水分。可存放 355 毫升挤压式水壶，让你在跑步期间轻松补水，搭配便捷拉链口袋，方便收纳随身物品。侧边内侧设有弹性板带，可随身体动作自如伸展，营造舒适贴合感；匠心排布的硅胶细节可有效减少打滑。


  • 显示颜色： 黑/黑/银
  • 款式： DR5194-082

Nike 355 ml Flex Stride

¥299

Nike 355 ml Flex Stride 水壶腰包，助你随时随地补充水分。可存放 355 毫升挤压式水壶，让你在跑步期间轻松补水，搭配便捷拉链口袋，方便收纳随身物品。侧边内侧设有弹性板带，可随身体动作自如伸展，营造舒适贴合感；匠心排布的硅胶细节可有效减少打滑。

其他细节

  • 轻盈材质提升透气性，打造心无旁骛的运动体验
  • 可调式插扣固定带，舒适贴合

产品细节

  • 可容纳 355 ml 水壶，不含 BPA
  • 主体：锦纶/聚酯纤维。内衬：锦纶水壶：主体：聚乙烯。盖子：聚丙烯。密封圈：硅橡胶
  • 显示颜色： 黑/黑/银
  • 款式： DR5194-082

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