仅限原购买日期 14 天内办理退换货。了解更多。



特别版产品销售规则



此商品暂不支持次日达配送服务，除当日达订单外，普通订单的配送周期可能会延长二天左右。

1.此商品不可使用任何优惠券/礼品卡/折扣码等，也不参加任何网站营销活动。

2.此商品仅支持网上在线支付，且需在商品订单提交后10分钟内成功付款。超时订单将被取消。成功付款以本网站确认付款信息为准，您可以通过查询订单状态实时了解是否已成功付款，成功付款以本网站确认付款信息为准，您可以通过查询订单状态实时了解是否已成功付款。

3.网上在线成功支付需要多方协同，例如您的付款银行、支付及交易平台以及网络接入服务提供商等。自您进行支付后，各方系统需要一定时间进行数据交换直至本网站确认付款成功。

4.在此期间，一旦发生网络传输延迟或数据交换堵塞可能会影响您成功付款，因此建议您在订单提交后尽快进行付款，以避免因网络延迟未能成功付款而导致订单被取消的情形出现。

5.耐克在某些情况下有权单方取消您的订单，如您已进行付款，耐克只需通过原付款平台向您退回您已支付款项，且无需承担其他责任。这些情况具体请见特别版产品订单取消规则。

6.由于不可抗力、传输迟延、耐克网站系统发生故障或遭受第三方攻击及其他耐克无法控制的情形，耐克有权暂时下架或延迟发售此商品。如您已下单购买此商品但因上述原因发生缺货的，您有权取消订单，耐克亦有权取消订单，并仅需为您办理退款。

7.特别版产品实行“先购先得”原则，如购买人数众多，您最终有可能因该产品迅速售罄而无法买到该产品。

此商品为耐克推出的特别商品，在您购买此商品前，敬请仔细阅读本网站使用条款、上述特别版产品销售规则及退货政策，如您选择继续通过本网站购买此商品，代表您已同意并接受前述规则。

如您需要为您的Apple Watch Nike+购买AppleCare+服务，请咨询耐克AppleCare+经销商或苹果公司及其当地经销商。



常见问题解答



如何在 Apple Watch 上设置蜂窝网络服务？

很简单，当你将 Apple Watch Series 4 (GPS + 蜂窝网络) 与 iPhone 配对时，可根据提示来设置服务提供商的蜂窝网络服务，或者你也可以稍后使用 iPhone 上的 Watch app 来设置服务。

通过 Apple Watch Series 4（GPS + 蜂窝网络）上的蜂窝网络连接，即使您的 iPhone 不在身边，也可以拨打电话、回复信息、接收通知等。



需要满足以下条件

Apple Watch Series 4（GPS + 蜂窝网络）

装有最新版 iOS 的 iPhone 6 及更新机型

受支持运营商提供的符合条件的蜂窝移动服务套餐

iPhone 和 Apple Watch 必须使用同一运营商

您必须处于运营商网络的覆盖范围内

设置蜂窝移动网络之前，请检查您的运营商设置有没有更新。



如果您使用企业或公司蜂窝移动服务套餐，请咨询您的公司或运营商，了解他们是不是支持这一功能。预付费帐户和一些较早的帐户目前不受支持。要确保您的帐户符合条件，请联系您的运营商。



如何在 Apple Watch Series 4 (GPS + 蜂窝网络) 上接听来电？

Apple Watch 使用与你的 iPhone 相同的号码。将 Apple Watch 设置妥当并开机后，只要有人来电，不管你的 iPhone 是否就在旁边，都会有响铃提示。



GPS 表款与 GPS + 蜂窝网络表款有何不同？

Apple Watch Series 4 (GPS) 可利用你位于附近的 iPhone 网络连接来收发文本信息、接听电话以及接收通知。内置 GPS 可以独立测绘体能训练的距离、配速和路线，而无需使用你的 iPhone。你还可以脱离 iPhone 完成其他诸多操作，比如测量你的心率、播放本地存储的音乐，以及使用 Apple Pay 进行支付。

Apple Watch Series 4 (GPS + 蜂窝网络) 具有内置蜂窝网络功能，你只需使用 Apple Watch，就能完全保持连线，享受无拘无束的自由。即使你没有携带 iPhone，也可以接打电话、回复信息以及接收通知。



蜂窝网络服务的费用是多少？

服务计划可能因运营商而异，有多家运营商为 Apple Watch 提供免费或特惠试用服务。



我可以在世界各地使用 Apple Watch Series 4 (GPS + 蜂窝网络) 吗？

Apple Watch Series 4 (GPS + 蜂窝网络) 不支持港澳台及国际漫游。



如何查询我的 iPhone 数据流量计划是否适用于 Apple Watch Series 4 (GPS + 蜂窝网络) ？

你可以联系服务提供商了解更多详情。



请向你的运营商查询你当前的 iPhone 数据流量计划是否适用于 Apple Watch 蜂窝网络服务。如果你已拥有企业提供的蜂窝网络服务计划，请向你所在的公司或运营商查询是否支持此功能。暂不支持预付费账号和某些较早的账号。如需激活新运营商提供的蜂窝网络服务，你需要先将 iPhone 更新至 iOS 12，同时建议你将 Apple Watch Series 4 (GPS + 蜂窝网络)更新至 watchOS 5。使用蜂窝网络时，需要使用数据流量计划。Apple Watch 和 iPhone 须使用同一服务提供商。仅适用于部分服务提供商。并非所有服务提供商都支持企业手机账号，请向你所在的公司和服务提供商查询。可能不适用于某些原有的数据流量计划。不支持预付费计划。蜂窝网络的覆盖范围取决于运营商网络。漫游功能在运营商网络覆盖范围之外不可使用。蜂窝网络服务的提供取决于运营商，可能会随时终止。请联系你的服务提供商了解更多详情。不支持 UMTS。请联系你的服务提供商了解更多详情。





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仅限原购买日期 14 天内办理退换货。了解更多。



特别版产品销售规则



此商品暂不支持次日达配送服务，除当日达订单外，普通订单的配送周期可能会延长二天左右。

1.此商品不可使用任何优惠券/礼品卡/折扣码等，也不参加任何网站营销活动。

2.此商品仅支持网上在线支付，且需在商品订单提交后10分钟内成功付款。超时订单将被取消。成功付款以本网站确认付款信息为准，您可以通过查询订单状态实时了解是否已成功付款，成功付款以本网站确认付款信息为准，您可以通过查询订单状态实时了解是否已成功付款。

3.网上在线成功支付需要多方协同，例如您的付款银行、支付及交易平台以及网络接入服务提供商等。自您进行支付后，各方系统需要一定时间进行数据交换直至本网站确认付款成功。

4.在此期间，一旦发生网络传输延迟或数据交换堵塞可能会影响您成功付款，因此建议您在订单提交后尽快进行付款，以避免因网络延迟未能成功付款而导致订单被取消的情形出现。

5.耐克在某些情况下有权单方取消您的订单，如您已进行付款，耐克只需通过原付款平台向您退回您已支付款项，且无需承担其他责任。这些情况具体请见特别版产品订单取消规则。

6.由于不可抗力、传输迟延、耐克网站系统发生故障或遭受第三方攻击及其他耐克无法控制的情形，耐克有权暂时下架或延迟发售此商品。如您已下单购买此商品但因上述原因发生缺货的，您有权取消订单，耐克亦有权取消订单，并仅需为您办理退款。

7.特别版产品实行“先购先得”原则，如购买人数众多，您最终有可能因该产品迅速售罄而无法买到该产品。

此商品为耐克推出的特别商品，在您购买此商品前，敬请仔细阅读本网站使用条款、上述特别版产品销售规则及退货政策，如您选择继续通过本网站购买此商品，代表您已同意并接受前述规则。

如您需要为您的Apple Watch Nike+购买AppleCare+服务，请咨询耐克AppleCare+经销商或苹果公司及其当地经销商。



常见问题解答



如何在 Apple Watch 上设置蜂窝网络服务？

很简单，当你将 Apple Watch Series 4 (GPS + 蜂窝网络) 与 iPhone 配对时，可根据提示来设置服务提供商的蜂窝网络服务，或者你也可以稍后使用 iPhone 上的 Watch app 来设置服务。

通过 Apple Watch Series 4（GPS + 蜂窝网络）上的蜂窝网络连接，即使您的 iPhone 不在身边，也可以拨打电话、回复信息、接收通知等。



需要满足以下条件

Apple Watch Series 4（GPS + 蜂窝网络）

装有最新版 iOS 的 iPhone 6 及更新机型

受支持运营商提供的符合条件的蜂窝移动服务套餐

iPhone 和 Apple Watch 必须使用同一运营商

您必须处于运营商网络的覆盖范围内

设置蜂窝移动网络之前，请检查您的运营商设置有没有更新。



如果您使用企业或公司蜂窝移动服务套餐，请咨询您的公司或运营商，了解他们是不是支持这一功能。预付费帐户和一些较早的帐户目前不受支持。要确保您的帐户符合条件，请联系您的运营商。



如何在 Apple Watch Series 4 (GPS + 蜂窝网络) 上接听来电？

Apple Watch 使用与你的 iPhone 相同的号码。将 Apple Watch 设置妥当并开机后，只要有人来电，不管你的 iPhone 是否就在旁边，都会有响铃提示。



GPS 表款与 GPS + 蜂窝网络表款有何不同？

Apple Watch Series 4 (GPS) 可利用你位于附近的 iPhone 网络连接来收发文本信息、接听电话以及接收通知。内置 GPS 可以独立测绘体能训练的距离、配速和路线，而无需使用你的 iPhone。你还可以脱离 iPhone 完成其他诸多操作，比如测量你的心率、播放本地存储的音乐，以及使用 Apple Pay 进行支付。

Apple Watch Series 4 (GPS + 蜂窝网络) 具有内置蜂窝网络功能，你只需使用 Apple Watch，就能完全保持连线，享受无拘无束的自由。即使你没有携带 iPhone，也可以接打电话、回复信息以及接收通知。



蜂窝网络服务的费用是多少？

服务计划可能因运营商而异，有多家运营商为 Apple Watch 提供免费或特惠试用服务。



我可以在世界各地使用 Apple Watch Series 4 (GPS + 蜂窝网络) 吗？

Apple Watch Series 4 (GPS + 蜂窝网络) 不支持港澳台及国际漫游。



如何查询我的 iPhone 数据流量计划是否适用于 Apple Watch Series 4 (GPS + 蜂窝网络) ？

你可以联系服务提供商了解更多详情。



请向你的运营商查询你当前的 iPhone 数据流量计划是否适用于 Apple Watch 蜂窝网络服务。如果你已拥有企业提供的蜂窝网络服务计划，请向你所在的公司或运营商查询是否支持此功能。暂不支持预付费账号和某些较早的账号。如需激活新运营商提供的蜂窝网络服务，你需要先将 iPhone 更新至 iOS 12，同时建议你将 Apple Watch Series 4 (GPS + 蜂窝网络)更新至 watchOS 5。使用蜂窝网络时，需要使用数据流量计划。Apple Watch 和 iPhone 须使用同一服务提供商。仅适用于部分服务提供商。并非所有服务提供商都支持企业手机账号，请向你所在的公司和服务提供商查询。可能不适用于某些原有的数据流量计划。不支持预付费计划。蜂窝网络的覆盖范围取决于运营商网络。漫游功能在运营商网络覆盖范围之外不可使用。蜂窝网络服务的提供取决于运营商，可能会随时终止。请联系你的服务提供商了解更多详情。不支持 UMTS。请联系你的服务提供商了解更多详情。