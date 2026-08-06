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44 毫米白色/多色彩虹版 Nike 回环式运动表带 - 白色/多色

44 毫米白色/多色

彩虹版 Nike 回环式运动表带

¥379

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44 毫米白色/多色彩虹版 Nike 回环式运动表带柔软透气且质感轻盈，采用精织锦纶材质搭配反光的彩虹色纱线制成，在光线的照射下闪闪发光。魔术贴粘扣设计可轻松快速地进行调节，贴近肌肤的一侧采用密实环圈设计，带来柔软缓震体验，同时方便湿气排散。另一侧配有安全稳固的配套扣袢，耐用性出色。


  • 显示颜色： 白色/多色
  • 款式： DV1710-101

44 毫米白色/多色

¥379

每一刻，都忠于自己

44 毫米白色/多色彩虹版 Nike 回环式运动表带柔软透气且质感轻盈，采用精织锦纶材质搭配反光的彩虹色纱线制成，在光线的照射下闪闪发光。魔术贴粘扣设计可轻松快速地进行调节，贴近肌肤的一侧采用密实环圈设计，带来柔软缓震体验，同时方便湿气排散。另一侧配有安全稳固的配套扣袢，耐用性出色。

表款

适合 44 毫米表壳

包装盒配件

Apple Watch Nike 回环式运动表带

产品细节

  • 显示颜色： 白色/多色
  • 款式： DV1710-101

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