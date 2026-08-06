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Nike 470ml TR Hypercharge Chug
印花水壶
¥179
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此配色当前无货
Nike 470ml TR Hypercharge Chug 印花水壶配有旋转式瓶盖，可供轻松补充水分。
- 显示颜色： 多色/清透色/黑/黑
- 款式： DA7160-952
Nike 470ml TR Hypercharge Chug
¥179
充分补水，蓄势待发
Nike 470ml TR Hypercharge Chug 印花水壶配有旋转式瓶盖，可供轻松补充水分。
其他细节
- 旋转式瓶盖采用紧密防漏的密封设计
- 符合人体工学的把手设计，方便携带
产品细节
- 不含双酚 A
- 用前请先清洗
- 470ml 容量
- 成分：改性PCT/PP/硅橡胶
- 显示颜色： 多色/清透色/黑/黑
- 款式： DA7160-952
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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