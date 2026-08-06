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Nike 530ml HyperFuel
水壶 2.0
¥149
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此配色当前无货
跑步时如需快速补水，可随身携带 Nike 530ml HyperFuel 水壶 2.0。采用挤压设计，按盖式壶盖搭配畅饮壶嘴，让你在一路畅跑途中轻松补水。
- 显示颜色： 多色/清透色/黑/黑
- 款式： DN0568-958
Nike 530ml HyperFuel
¥149
轻松补水，出行佳选
跑步时如需快速补水，可随身携带 Nike 530ml HyperFuel 水壶 2.0。采用挤压设计，按盖式壶盖搭配畅饮壶嘴，让你在一路畅跑途中轻松补水。
产品细节
- 成分：PE/PP/TPE
- 不含双酚 A
- 请勿使用洗碗机清洗
- 用前请先清洗
- 显示颜色： 多色/清透色/黑/黑
- 款式： DN0568-958
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。