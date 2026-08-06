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Nike 530ml HyperFuel 水壶 2.0 - 多色/清透色/黑/黑

Nike 530ml HyperFuel

水壶 2.0

¥149

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跑步时如需快速补水，可随身携带 Nike 530ml HyperFuel 水壶 2.0。采用挤压设计，按盖式壶盖搭配畅饮壶嘴，让你在一路畅跑途中轻松补水。


  • 显示颜色： 多色/清透色/黑/黑
  • 款式： DN0568-958

Nike 530ml HyperFuel

¥149

轻松补水，出行佳选

跑步时如需快速补水，可随身携带 Nike 530ml HyperFuel 水壶 2.0。采用挤压设计，按盖式壶盖搭配畅饮壶嘴，让你在一路畅跑途中轻松补水。

产品细节

  • 成分：PE/PP/TPE
  • 不含双酚 A
  • 请勿使用洗碗机清洗
  • 用前请先清洗
  • 显示颜色： 多色/清透色/黑/黑
  • 款式： DN0568-958

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