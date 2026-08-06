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Nike 710ml TR HyperCharge Straw
水壶
¥199
售罄：
此配色当前无货
Nike 710ml TR HyperCharge Straw 水壶采用耐用抗震塑料打造。创新滑动式按钮，单手即可打开水壶，方便你在出行途中随时补充水分。
- 显示颜色： 黑/煤黑/黑/白色
- 款式： AC4251-040
Nike 710ml TR HyperCharge Straw
¥199
单手即可打开
Nike 710ml TR HyperCharge Straw 水壶采用耐用抗震塑料打造。创新滑动式按钮，单手即可打开水壶，方便你在出行途中随时补充水分。
其他细节
- 耐用抗震塑料，经久耐用
- 创新滑动式按钮，单手即可打开
- 符合人体工学的把手设计，舒适便携
- 可拆式柔软吸管嘴，便于轻松清洗
产品细节
- 710 毫升容量
- 不含双酚 A
- 材料：改性PCT/PP/硅橡胶
- 显示颜色： 黑/煤黑/黑/白色
- 款式： AC4251-040
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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