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      水壶

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      Nike 710ml TR HyperCharge Straw 水壶采用耐用抗震塑料打造。创新滑动式按钮，单手即可打开水壶，方便你在出行途中随时补充水分。

      • 显示颜色： 白色/煤黑/极光绿
      • 款式： AC4251-168

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