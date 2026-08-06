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Nike 710ml TR HyperCharge Straw 水壶 - 白色/煤黑/极光绿

Nike 710ml TR HyperCharge Straw

水壶

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Nike 710ml TR HyperCharge Straw 水壶采用耐用抗震塑料打造。创新滑动式按钮，单手即可打开水壶，方便你在出行途中随时补充水分。


  • 显示颜色： 白色/煤黑/极光绿
  • 款式： AC4251-168

Nike 710ml TR HyperCharge Straw

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单手即可打开

Nike 710ml TR HyperCharge Straw 水壶采用耐用抗震塑料打造。创新滑动式按钮，单手即可打开水壶，方便你在出行途中随时补充水分。

其他细节

  • 耐用抗震塑料，经久耐用
  • 创新滑动式按钮，单手即可打开
  • 符合人体工学的把手设计，舒适便携
  • 可拆式柔软吸管嘴，便于轻松清洗

产品细节

  • 710 毫升容量
  • 不含双酚 A
  • 材料：改性PCT/PP/硅橡胶
  • 显示颜色： 白色/煤黑/极光绿
  • 款式： AC4251-168

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