Nike A.P.S.

¥699

穿上 Nike A.P.S. Dri-FIT 男子速干梭织百搭长裤，从容应对不同训练挑战。其出自 Axis Performance System 系列，根据运动员的运动解析匠心打造，提供出色性能和非凡舒适感受。标准版型搭配弹性耐穿面料，助你在从腿部摆动到深蹲的过程中保持舒适、心无旁骛。还配有口袋，可安全存放手机、钥匙或卡片。

什么是 A.P.S. Axis Performance System 运用数百名运动员的反馈数据，匠心打造出适合多种训练、不同场合的出色装备。该系列的各个单品均分配有“0”、“1”、“2”、“3”或“+”等级，表示与该系列中其他单品的叠搭方式。印在产品上的用户指南注明有该产品的等级及其适用的训练类型。 干爽体验 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。 助力畅动 四向弹性梭织面料，便于轻松移动、拉伸和跑步。 安全收纳 侧边拉链口袋搭配后身拉链口袋，在出行时营造充裕的储物空间，方便收纳基本物品。