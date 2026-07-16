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Nike Academy 足球双肩包 - 亚麻/黑/亮深红

Nike Academy

足球双肩包

14% 折让

Nike Academy 足球双肩包采用耐用设计，助你应对不同比赛挑战。采用多个隔层设计，其中一个隔层可容纳足球，有助安全收纳装备。


  • 显示颜色： 亚麻/黑/亮深红
  • 款式： IO0912-286

Nike Academy

14% 折让

Nike Academy 足球双肩包采用耐用设计，助你应对不同比赛挑战。采用多个隔层设计，其中一个隔层可容纳足球，有助安全收纳装备。

其他细节

  • 配有包罩，提供稳妥包覆效果
  • 底部涂层，增强耐用性
  • 正面底部设有透气孔眼，营造出色透气性
  • 侧边口袋，可存放水壶或其他基本小物件
  • 背后拉链隔层设有保护套，可容纳 15 英寸的笔记本电脑

产品细节

  • 尺寸：33 长 x 19 宽 x 50 高（厘米）
  • 容积：约 28 升
  • 重量：约 723 克
  • 面料/里料：织物 
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 亚麻/黑/亮深红
  • 款式： IO0912-286

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