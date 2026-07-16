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Nike Academy
足球双肩包
14% 折让
Nike Academy 足球双肩包采用耐用设计，助你应对不同比赛挑战。采用多个隔层设计，其中一个隔层可容纳足球，有助安全收纳装备。
- 显示颜色： 亚麻/黑/亮深红
- 款式： IO0912-286
Nike Academy
14% 折让
Nike Academy 足球双肩包采用耐用设计，助你应对不同比赛挑战。采用多个隔层设计，其中一个隔层可容纳足球，有助安全收纳装备。
其他细节
- 配有包罩，提供稳妥包覆效果
- 底部涂层，增强耐用性
- 正面底部设有透气孔眼，营造出色透气性
- 侧边口袋，可存放水壶或其他基本小物件
- 背后拉链隔层设有保护套，可容纳 15 英寸的笔记本电脑
产品细节
- 尺寸：33 长 x 19 宽 x 50 高（厘米）
- 容积：约 28 升
- 重量：约 723 克
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 亚麻/黑/亮深红
- 款式： IO0912-286
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。