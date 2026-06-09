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Nike Academy
足球行李包
¥349
Nike Academy 足球行李包采用耐用设计，缔造井然有序的收纳体验。宽敞主袋和独立侧袋，便于收纳足球、球鞋和衣服；设有可调式肩带、双提手和行李箱套带，便于舒适携带装备，助你轻松出行。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IO0918-010
Nike Academy
¥349
Nike Academy 足球行李包采用耐用设计，缔造井然有序的收纳体验。宽敞主袋和独立侧袋，便于收纳足球、球鞋和衣服；设有可调式肩带、双提手和行李箱套带，便于舒适携带装备，助你轻松出行。
其他细节
- 涂层底部，提升耐用性
- 可调式肩带结合双提手设计，为你打造多样化的舒适携背体验
- 一侧设有网眼布口袋，可存放水壶或其他基本小物件
产品细节
- 双拉链主袋
- 尺寸：64 长 x 30 宽 x 31 高（厘米）
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IO0918-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。