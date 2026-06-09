Nike Academy 足球行李包采用耐用设计，缔造井然有序的收纳体验。宽敞主袋和独立侧袋，便于收纳足球、球鞋和衣服；设有可调式肩带、双提手和行李箱套带，便于舒适携带装备，助你轻松出行。

Nike Academy 足球行李包采用耐用设计，缔造井然有序的收纳体验。宽敞主袋和独立侧袋，便于收纳足球、球鞋和衣服；设有可调式肩带、双提手和行李箱套带，便于舒适携带装备，助你轻松出行。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。