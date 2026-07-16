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Nike Academy 足球行李包 - 黑/黑/白色

Nike Academy

足球行李包

14% 折让

Nike Academy 足球行李包采用耐用设计，缔造井然有序的收纳体验。宽敞主袋和独立侧袋，便于收纳足球、球鞋和衣服；设有可调式肩带、双提手和行李箱套带，便于舒适携带装备，助你轻松出行。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： IO0918-010

Nike Academy

14% 折让

Nike Academy 足球行李包采用耐用设计，缔造井然有序的收纳体验。宽敞主袋和独立侧袋，便于收纳足球、球鞋和衣服；设有可调式肩带、双提手和行李箱套带，便于舒适携带装备，助你轻松出行。

其他细节

  • 涂层底部，提升耐用性
  • 可调式肩带结合双提手设计，为你打造多样化的舒适携背体验
  • 一侧设有网眼布口袋，可存放水壶或其他基本小物件

产品细节

  • 双拉链主袋
  • 尺寸：64 长 x 30 宽 x 31 高（厘米）
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： IO0918-010

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