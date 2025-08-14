 
Nike Academy Dri-FIT 大童速干足球上衣 - 黑/黑/白色/白色

Nike Academy

Dri-FIT 大童速干足球上衣

黑/黑/白色/白色
大学红/大学红/黑/黑
游戏宝蓝/游戏宝蓝/白色/白色

Nike Academy Dri-FIT 大童速干足球上衣质感轻盈，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在磨练球技时保持干爽舒适。背面和侧边采用网眼布拼接，提升透气性。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色/白色
  • 款式： HJ3716-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 网眼拼接，提升关键区域的透气性

产品细节

