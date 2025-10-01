Nike Academy
Dri-FIT 大童速干足球长裤
16% 折让
穿上这款性能出众的 Nike Academy Dri-FIT 大童速干足球长裤，继续精进，让球技跃升新层级。搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助身体保持干爽舒适；网眼布侧拼接和小腿外侧拉链设计，方便穿脱。
- 显示颜色： 深藏青/深藏青/白色
- 款式： HJ3720-410
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 小腿外侧拉链设计，可轻松更换鞋钉或鞋子
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 侧边拉链口袋，便于安全收纳小物件
产品细节
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
- 刺绣耐克勾勾轮廓标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
