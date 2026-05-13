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Nike Academy+
Dri-FIT 男子速干短袖足球上衣
28% 折让
Nike Academy+ Dri-FIT 男子速干短袖足球上衣可导湿速干，助你制霸赛场。肩部、衣身两侧和背面关键区域采用网眼拼接设计，帮助提升透气性。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： IF1524-010
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Nike Academy+ Dri-FIT 男子速干短袖足球上衣可导湿速干，助你制霸赛场。肩部、衣身两侧和背面关键区域采用网眼拼接设计，帮助提升透气性。
产品细节
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： IF1524-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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