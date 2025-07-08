Nike Academy
Dri-FIT 男子速干足球上衣
24% 折让
Nike Academy Dri-FIT 男子速干足球上衣采用修身版型与 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在日常训练中保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/黑/淡象牙白/淡象牙白
- 款式： HJ4244-010
Nike Academy
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Nike Academy Dri-FIT 男子速干足球上衣采用修身版型与 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在日常训练中保持干爽舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 背面网眼布拼接面料，轻盈透气
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。 网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/淡象牙白/淡象牙白
- 款式： HJ4244-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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