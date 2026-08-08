男子上衣（亚洲尺码）

尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下表，找到适合自己的尺码。左右滑动即可查看更多尺码。

尺码表
尺码XXSXSSMLXLXXL3XL4XL5XL
中国码 - 上衣155/76A160/80A165/84A170/88A175/92A180/96A185/100A190/104A195/108A200/112A
腰围（英寸）< 2626 - 28.528.5 - 3131 - 33.533.5 - 3636 - 3838 - 4141 - 4443 - 4545+
臀围（英寸）< 3232 - 3434 -3636 - 3838 - 4040 - 4242 - 4444 - 46.546.5 - 48.548.5+

尺码选择贴士

如果你的测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。如果你的胸围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以胸围尺寸为准。

测量方法

  • 胸围：将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。