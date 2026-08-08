|尺码
|XXS
|XS
|S
|M
|L
|XL
|XXL
|3XL
|4XL
|5XL
|中国码 - 上衣
|155/76A
|160/80A
|165/84A
|170/88A
|175/92A
|180/96A
|185/100A
|190/104A
|195/108A
|200/112A
|腰围（英寸）
|< 26
|26 - 28.5
|28.5 - 31
|31 - 33.5
|33.5 - 36
|36 - 38
|38 - 41
|41 - 44
|43 - 45
|45+
|臀围（英寸）
|< 32
|32 - 34
|34 -36
|36 - 38
|38 - 40
|40 - 42
|42 - 44
|44 - 46.5
|46.5 - 48.5
|48.5+
男子上衣（亚洲尺码）
尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。参照下表，找到适合自己的尺码。左右滑动即可查看更多尺码。
尺码选择贴士
如果你的测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。如果你的胸围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以胸围尺寸为准。
测量方法
- 胸围：将皮尺绕过胸部突出部位进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。